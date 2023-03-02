Плющенко заявил, что не будет год общаться с прессой по поводу судейства

Двукратный олимпийский чемпион и тренер академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко объявил, что не будет общаться с прессой по поводу судейства на протяжении года, о чем ранее сообщило агентство «РИА Новости».

«Я не даю комментарии год. Можете всем передать», — подтвердил Плющенко «СЭ».

После юниорского первенства России Плющенко выступил с критикой судейства и заявил, что его ученицы и ученики могут перейти в другие сборные. Как ожидается, эти слова будут, в том числе, обсуждаться комиссией по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).