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Фигурное катание

Сегодня, 16:40

Победитель юниорского «Гран-при» в Перми — о своем кумире: «Сначала был Евгений Плющенко, теперь Нейтан Чен»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Нижегородец Александр Голубев выиграл шестой этап «Гран-при» среди юниоров в Перми. Две yедели назад он занял только 13-е место в Москве. После своей победы фигурист рассказал, кто был его кумиром в детстве, и поделился деталями переезда из Москвы в Петербург:

— Ощущения от победы приятные, доволен собой. Но получилось не все. Если брать техническую часть, то в целом нормально. Но по компонентам и второй оценке очень много что не понравилось — ни мне, ни тренеру. Я специально решил сосредоточиться на прыжках.

Почему такой прогресс по сравнению с предыдущим этапом? Достаточно долгое время не катался и не выступал из-за травмы. На том этапе был мой первый выход после перерыва, к сожалению, не получился. Поработали, уже лучше.

Сейчас я тренируюсь в Петербурге в школе имени Тамары Николаевны Москвиной под руководством Вероники Дайнеко. Так сложились обстоятельства. Это произошло буквально три-четыре месяца назад. Прогресс ощущается. Вероника Анатольевна — очень опытный тренер. Сознательно шел к этому специалисту. С Петром Гуменником нет никакой конкуренции, этот спортсмен на порядок выше, чем я. Я тянусь за ним.

В Петербурге в основном один, родители приезжают, помогают. Вообще, я пришел в фигурное катание в пять лет, у меня был кумир — Евгений Плющенко. Потом им стал Нейтан Чен. Начинал в Нижнем Новогороде, в 10-11 лет переехал в Москву, потом в Питер. Был у нескольких тренеров: у Этери Тутберидзе, Виктории Буцаевой, Ксении Ивановой.

Фигурное катание
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