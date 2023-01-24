Победители Специальной олимпиады фигуристы Зинуров и Яковлева хотят показать номер Тамаре Москвиной

Победители Всемирной специальной олимпиады Роман Зинуров и Анна Яковлева хотят продемонстрировать свой показательный номер заслуженному тренеру России по фигурному катанию Тамаре Москвиной.

«Мы готовились к Играм два года, сначала у нас была легкая программа, потом она стала тяжелее. Мы хотели сделать двойные сальхов и аксель, но у меня травма ног, я сказал тренеру, что не могу приземляться, но тренер мне сказал, что я должен сделать двойной выброс. Это для меня было самое сложное», — приводит слова Зинурова ТАСС.

Зинуров поблагодарил Москвину за возможность тренироваться в академии и рассказал о желании показать ей показательный номер.

«Я хотел бы поблагодарить Тамару Николаевну за то, что она дает нам лед. Она наши программы не видела, но мы бы хотели продемонстрировать ей наш показательный номер. Мы показывали наш номер Татьяне Навке, ей очень понравилось», — сказал фигурист.

Единые игры Специальной олимпиады России среди спортсменов с нарушением интеллекта проходят в Казани с 22 по 26 января. Основной целью соревнований является социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной олимпиады.

Участие в Единых играх Специальной олимпиады России принимают спортсмены из 59 регионов страны, а также атлеты из Белоруссии.