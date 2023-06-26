Почетный вице-президент ISU: «Все наше фигурное сообщество за Костомарова»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в комментарии для «СЭ» отреагировал на видео тренировки олимпийского чемпиона Романа Костомарова на велотренажере.

«Во-первых, Роман — великий спортсмен, он многого добился. Во-вторых, он очень успешно проявил себя в шоу. Я был пару раз на шоу с его участием, он выглядел очень хорошо. Сейчас на него свалилось, но он это преодолевает! Желаю ему успехов! Все наше фигурное сообщество за него», — сказал Лакерник «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.

Ранее стало известно, какие протезы использует Костомаров на видео.