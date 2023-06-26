Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в комментарии для «СЭ» высказался о слушании по делу фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Надеюсь на справедливое рассмотрение вопроса. Верю, что спортивный орган исходит из объективных вещей. До сих пор он проявлял себя достаточно объективно. Но что будет сейчас — не знаю. Долгий срок до рассмотрения? Много сложных вопросов: почему это дело столько держалось, почему прошло время после обнаружения положительной пробы. Много всяких вещей. Вся история странная», — сказал Лакерник «СЭ».

CAS проведет слушания по делу Валиевой с 26 по 29 сентября.