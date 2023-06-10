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Фигурное катание

Сегодня, 18:35

Почетный вице-президент ISU: «Если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Лакерник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал «СЭ» результаты аудиторского отчета международной федерации.

По мнению ISU, отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав.

«Наверное, это соответствует действительности. Объективно — российское фигурное катание на момент завершения сезона 2021/22 было сильнейшим в мире. Если сильнейшая страна отсутствует — фигурное катание становится менее интересным», — сказал Лакерник «СЭ».

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Александр Лакерник
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