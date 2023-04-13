Подопечный Алексея Мишина сравнил фигурное катание с «жареной картошечкой»

Фигурист Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» необычным образом объяснил свою любовь к спорту.

— Матвей, на сколько оценил бы фигурное катание из «десяточки»?

— Если я скажу что-то меньше 10, ты сразу начнешь спрашивать, а почему, а чего не хватает, — ответил Ветлугин. — Поэтому на 10, конечно!

— Тебя мама заставляла в детстве ходить?

— Да. (смеется) Ну не прям заставляла — но говорила, давай, выполни хотя бы кандидата, в общем, последовательно ставила цели и вместе с папой они меня хвалили, когда я их достигал. Но лет в 9-10 мне все еще не хотелось заниматься.

— Был переломный момент?

— Да, был перелом в 2016 году. Левая большеберцовая.

— Предлагаю нашим читателям загибать пальцы и считать каламбуры в этом интервью.

— Да, а когда перелом, пальцы особо не загнешь. Так вот, к слову о «заставляла» — ну меня бабушка водила на каток, а что я скажу? «Не пойду»? Не настолько был я бунтарь. Как итог, я благодарен маме, что она меня заставляла, мотивировала — не методом кнута, а методом пряника. И в итоге я втянулся. Переломный момент был не так давно, на самом деле — чтобы я стал прямо фанатеть. Года, наверное, с 2020-го, уже в осознанном возрасте — тогда я начал смотреть соревнования, изучать программы других. Да, появилась рутинная работа, но я люблю фигурное катание. За соревнования, выезды, новые знакомства, эмоции, творчество. Это все наполняет нашу жизнь, влюбляет в нее. За то, что я имею это в жизни, я и благодарен своим маме и папе. За прохождение всех трудностей бок о бок и поддержку, когда опускались руки.

— То есть в мире ничего лучше фигурного катания для тебя сейчас нет?

— Почему же? Фигурному катанию поставил 10, а условной жареной картошечке можно и 11.

— В ней меньше рутины.

— И больше углеводов.

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