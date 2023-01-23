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Сегодня, 09:50

Подруга Костомарова назвала причину тяжелой болезни фигуриста

Виктория Кравченко
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Заслуженная артистка РФ Мария Аниканова заявила, что пневмония у фигуриста Романа Костомарова развилась не из-за выступлений на открытом катке, а из-за вируса.

«Я не согласна с предположениями, которые многие выдвигают, что пневмония у него случилась оттого, что он катался на открытом катке. Это очень похоже на какую-то вирусную пневмонию, которую просто усугубило, что он катался на открытом катке», — сказала Аниканова в эфире НТВ.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Источник: https://www.ntv.ru/
Роман Костомаров
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