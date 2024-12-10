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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

Погорилая объявила о завершении карьеры

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская фигуристка, призер чемпионата мира и Европы Анна Погорилая в эфире YouTube-канала «Кваксель» заявила, что не вернется в спорт. Формально она не завершала карьеру, хотя последний раз на соревнования выходила в сезоне-2017/18.

— Вернуться после рождения двух детей будет прекрасным инфоповодом, но это очень сложно, придется бросить нашу с мужем группу. Меня можно увидеть на льду в шоу, к этому я готовлюсь. Прихожу в форму. Я не объявляла о завершении формально, но... возвращение — было бы неплохо, но нет. Хотя двойные я прыгаю. После Евы я восстановила все тройные, сейчас делаю двойные — нет времени заняться. Но если бы я задалась целью, думаю, что-то бы получилось, — сказала Погорилая.

Анна Погорилая. «Иностранцы оправдывают свою слабость, когда говорят о допинге россиян». Откровенная Погорилая в гостях у «СЭ»

26-летняя Погорилая — бронзовый призер чемпионата мира (2016), серебряный призер чемпионата Европы (2017), двукратный бронзовый призер чемпионата Европы (2015, 2016), бронзовый призер финала «Гран-при» (2016).

Фигурное катание
Анна Погорилая
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