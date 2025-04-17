Полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении тренеров по фигурному катанию Калистратовых

Полиция не нашла состава преступления в действиях тренеров школы «Лидер» Ивана и Светланы Калистратовых после заявления родителей фигуристок Козловских, рассказал «СЭ» их адвокат Андрей Князев. Кроме того, он пригрозил ответными действиями в адрес родителей.

В феврале в интервью «СЭ» семья Козловских обвинила наставников в жестоком обращении с 8-летней и 7-летней девочками.

— К противной стороне много вопросов. Зачем чистить свой блог, если вы открыты и готовы ответить на все вопросы органов? По какой причине Козловские не задерживаются у других тренеров — по нашей информации, они прошли нескольких после ухода из «Лидера»? Причем получается, что эта школа дала высокий уровень подготовки — если девочек принимают в лучшие школы Москвы. Спорные вопросы всегда можно обсудить — почему этого не было сделано? Тренировки открытые, мы находимся в торговом центре.

На все заявления и обращения, которые подали Козловские, мы ответим в установленном законом порядке. Не оставим без внимания и их поведение в отношении детей, пусть соответствующие органы опеки дадут свою оценку.

Знаете, я что-то не помню заявлений об уголовных преступлениях в отношении Тутберидзе, ни одного. Хотя в СМИ периодически всплывает информация о специфических жестких методах ее работы. Правда это или нет — мы не знаем, но фантазировать на эту тему не стоит. В интернете можно написать что угодно, но никто за свои слова отвечать не хочет. Так и тут — громкие заголовки, но Иван и Светлана не сделали ничего такого, за что надо извиняться. Наоборот, спасибо бы сказать. Но спасибо мы не дождемся, поэтому хотелось бы, чтобы родители девочек соблюдали этические нормы и отвечали за то, что заявляют. А девочкам мы желаем удачи и самореализоваться в том деле, в котором они пожелают, — заявил Князев.