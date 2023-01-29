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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Полина Свириденко рассказала, как готовилась к чемпионату Санкт-Петербурга

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию Полина Свириденко рассказала о своей подготовке к турниру.

«Подготовка была сложная, я болела недавно. Нервно получилось. В целом я довольна прокатом, без срывов. Конечно, мысли, что хочется попасть в тройку, присутствуют всегда. Непривычно, что на турнире внутри города много зрителей. Классно, что федерация позаботилась. Показательный номер? Сейчас буду придумывать (улыбается). Возможно, откатаю одну из своих старых программ», — рассказала Свириденко.

На турнире спортсменка заняла второе место, набрав 205,51 балла. Первой стала Ксения Гущина.

Полина Свириденко
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Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию