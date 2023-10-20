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Фигурное катание

Сегодня, 12:33

Половина жителей Литвы не согласна с лишением гражданства фигуристки Дробязко

Виктория Кравченко
Маргарита Дробязко.
Фото Global Look Press
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Более половины жителей Литвы не считают справедливым лишение фигуристки Маргариты Дробязко гражданства республики, согласно данным опроса Baltijos tyrimai.

Негативно решение литовских властей оценил 51 процент респондентов. Тех, кто согласен с тем, что гражданство у Дробязко надо было отобрать, насчитывается 35 процентов. Определенного мнения на этот счет не смогли сформулировать 14 процентов участников опроса.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте рекомендовала лишить Дробязко гражданства из-за выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки. 51-летняя фигуристка получила паспорт Литвы в порядке исключения в 1993 году.

14 сентября Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России.

В августе 2022 года президент Науседа лишил Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает дикостью позицию правительства Литвы, не предоставившего Маргарите Дробязко возможности для трудоустройства в стране, но решившего лишить спортсменку гражданства за работу в России.

Маргарита Дробязко
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