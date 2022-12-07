Сегодня, 16:30
Обсуждаем последние новости из мира фигурного катания вместе с нашим постоянным экспертом Бетиной Поповой! Начало — 19:00. Ведущие — Анастасия Плетнева и Анастасия Рацкевич. Мы поговорим о:
— российской серии «Гран-при»: итоги
— прыжковом турнире в Санкт-Петебурге: первый опыт и перспективы
— включении Анны Щербаковой в промо-ролик ISU Skating Awards
— рейтинге ISU: важность и значение
И любые другие темы, которые вы предложите в чате!
Задавайте вопросы нашему эксперту и делитесь эмоциями в комментариях.
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