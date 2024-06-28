Получившая аттестат Валиева рассказала, что еще не определилась с выбором вуза

Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что получила аттестат о среднем образовании. В своем Telegram-канале она опубликовала совместную со своей мамой фотографию с церемонии вручения документа.

«Сегодня у меня праздник. Я окончила среднюю школу и получила аттестат. Впереди мне предстоит выбрать вуз — я еще не определилась и нахожусь в раздумьях. Это не такая простая задача, потому что наше образование предлагает нам очень много возможностей и разных преимуществ. Очень здорово присоединиться ко всеобщему празднованию этого дня», — написала Валиева.

Камила Валиева со своей мамой. Фото Telegram

Спортсменка также поздравила всех 11-классников со Всероссийским выпускным.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.