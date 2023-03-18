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Фигурное катание

Сегодня, 14:06

Полунин высказался об уровне Плющенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Артист балета Сергей Полунин высказался об уровне мастерства олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко.

«Некоторые спортсмены, знаю, рассуждают так: зачем мне ставить руки, если я сделаю крутой прыжок и получу больше баллов? Зачем тратиться на репетиции, на работу у станка? Но это уже выбор самого спортсмена. При этом есть люди как Евгений Плющенко, на которого смотришь и понимаешь, что умение так кататься — это дар. Когда учился в хореографической школе в Британии, мой лучший друг, итальянец, мне показывал видео Евгения. Мы смотрели, как он катается, и это вдохновляло. Потому что внутри Евгения всегда был образ. Образ человека, который живет на льду, пусть даже не осознавая этого. Драматический запас там до неба. В руках гениального режиссера Плющенко мог бы стать гениальным исполнителем», — приводит слова Полунина RT.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1124744-sergei-polunin-plyuschenko-trenirovki
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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