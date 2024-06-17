Тарасова верит, что объявившие о помолвке Трусова и Игнатов не оставят спорт: «Это будет прекрасная пара»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на помолвку фигуристов Александры Трусовой и Макара Игнатова.

«Мне кажется, это будет прекрасная пара! Спорт уйдет на второе место в семейной жизни? Глупости. Спорт — это такая же работа, как и любая другая», — сказала Тарасова «СЭ».

Игнатов опубликовал совместное фото с Трусовой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале.

В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в ноябре 2022 года на этапе «Гран-при России» в Самаре. 19-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпиады в Пекине.