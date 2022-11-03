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Фигурное катание

Сегодня, 15:15

Попова назвала ситуацию в российских танцах «проседанием и провалом»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» прокомментировала результаты в танцах на втором этапе «Гран-при России» в Сочи.

— Танцы, как и на прошлом этапе, были самым отстающим видом. Пока видно, что у нас в танцах огромное проседание, провал, яма после двух ведущих пар. Хочется верить, что вернутся на лед Синицина/Кацалапов или Степанова/Букин, у которых осталась недосказанность.

Правда, по баллам всего этого не скажешь (смеется). Относительно оценок Худайбердиевой/Базина выскажу свое личное опасение: как бы они не расхолаживали ребят на будущее. Ошибки были серьезные и в ритм-танце, и в произвольном. Была конкретная потеря равновесия у Лизы в ритмическом, но Егор ее на сильных мужских плечах вытащил. В произвольной программе уже не спас, они зацепились ногами, и Лиза упала. Видно, что есть нервы. Хотя отчего им нервничать, непонятно. Ответственность? Но не на этом же турнире, когда вы претендуете на звание первой пары страны... Хотелось бы, чтобы первый дуэт страны были идеален, если мы его считаем таким.

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Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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