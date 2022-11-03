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Сегодня, 15:35

Попова — об откровенной фотосессии Медведевой: «Женя — красотка!»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» поддержала Евгению Медведеву и ее деятельность после спорта.

— Фотосессия классная. Женя — красотка, она классно нашла себя вне льда. Настолько органично вписалась во всю эту медийно-шоубизнесовую тусовку! Участвует во всех проектах, она востребована. Молодец, она крутая. Настолько не боится экспериментов, что участвует в экстремальных проектах, фотосессиях в разных образах.

— Давай я скажу эту фразу — в отличие от Алины Загитовой?

— Тут каждому свое. Алина принимает участие во многих ледовых шоу и редко со льда вообще уходит. Много в шоу Навки катается, в солирующих ролях, собирала все лето полные залы. Она — звезда.

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Фигурное катание
Евгения Медведева
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