Попова об условии Плющенко участвовать в турнире за 10 миллионов: «Нормальный ценник. Он мог и 100 миллионов просить!»

Российская фигуристка и тренер, постоянный эксперт YouTube-канала «Кваксель» Бетина Попова в эфире поделилась мнением о словах Евгения Плющенко, который потребовал 10 миллионов рублей за участие в турнире шоу-программ в марте.

— Нормальный ценник. Определенно он столько стоит, да. Давайте просто посчитаем медали и сколько лет он был в спорте, сколько лет он был в спорте. Ажиотаж, который Евгений создает вокруг себя в любом месте, где появляется. Для Первого канала это очень хорошо — безумное количество людей пойдет смотреть, как катается Плющенко. Немногие из моих соседей по дому знают, кто такая Аня Щербакова. Но бабушки помнят еще те времена. Эта фраза часто звучала на катках: «Я хочу быть, как Плющенко». Он же не вымогает эти 10 миллионов ни у кого. Если вы хотите, чтобы я выступил, отложил свои дела, потерял пару тренировок с детьми, то давайте я выйду. Он имеет право хоть сто миллионов себе ставить. Рублей? Да чего угодно! Баллов. (смеется)

Полностью интервью с Бетиной Поповой о Плющенко и Загитовой можно прочитать здесь.