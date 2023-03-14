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Фигурное катание

Сегодня, 11:14

Попова предположила, почему не сложился дуэт фигуристов Усачевой и Чиризано

Алина Савинова
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Хореограф и тренер Бетина Попова предположила, что танцевальный дуэт фигуристов Дарио Чиризано и Дарьи Усачевой мог не сложиться из-за того, что партнершу приходилось учить основам танцев на льду с нуля.

«Успехов при желании всегда можно добиться, одни из ведущих европейских пар финны и британцы тоже достаточно долго были в одиночном катании до перехода, что уж говорить о японском дуэте с Дайсукэ [Такахаси]. Так что при желании все возможно. Что касается дуэта с Дарио, возможно, у него не было желания обучать партнершу с нуля, потому что он уже был на таком уровне, что проходить все заново — это, конечно, очень сложно», — приводит ТАСС слова Поповой.

Ранее российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, что Усачева после полученной тяжелой травмы бедра пыталась перейти в танцы на льду и встать в пару с Чиризано. Однако дуэт фигуристов не сложился.

Источник: https://tass.ru/sport/17256737
Фигурное катание
Дарья Усачева
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