Попова предположила, почему не сложился дуэт фигуристов Усачевой и Чиризано

Хореограф и тренер Бетина Попова предположила, что танцевальный дуэт фигуристов Дарио Чиризано и Дарьи Усачевой мог не сложиться из-за того, что партнершу приходилось учить основам танцев на льду с нуля.

«Успехов при желании всегда можно добиться, одни из ведущих европейских пар финны и британцы тоже достаточно долго были в одиночном катании до перехода, что уж говорить о японском дуэте с Дайсукэ [Такахаси]. Так что при желании все возможно. Что касается дуэта с Дарио, возможно, у него не было желания обучать партнершу с нуля, потому что он уже был на таком уровне, что проходить все заново — это, конечно, очень сложно», — приводит ТАСС слова Поповой.

Ранее российский тренер Этери Тутберидзе рассказала, что Усачева после полученной тяжелой травмы бедра пыталась перейти в танцы на льду и встать в пару с Чиризано. Однако дуэт фигуристов не сложился.