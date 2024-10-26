Бетина Попова — о проекте Загитовой: «У нас очень много ледовых шоу, возможно, даже слишком»

Российский тренер и хореограф Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о грантах на шоу Алины Загитовой.

«Мне сложно представить такие деньги и как ими распоряжаться. Слава богу, я не работаю в Президентском фонде культурных инициатив. По-хорошему, если они правда есть в таком объеме у нашего государства, их надо тратить на полезные вещи. Наверное, тратить еще одну сумму денег на очередное шоу, тем более когда оно не такое качественное с точки зрения опыта...

Не хочу никого обидеть, но одно дело, когда ты работаешь в этом много лет, а другое — получится новичковое шоу, если ты начинаешь. Я видела кусочки шоу «Хранители времени», было красиво. Но у нас правда очень много ледовых шоу, возможно, даже слишком. Надо переставать так много выделять денег на шоу, есть много вещей, на которые выделить государственные деньги будет полезнее», — сказала Попова.