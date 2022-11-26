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Фигурное катание

26 ноября, 13:00

Попова рассказала, как не могла ходить месяц перед победой на Универсиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» рассказала о том, как фигуристы применяют обезболивающие:

— На прошлом этапе должен был выигрывать Кондратюк, может быть, но... Он не мог пошевелиться в кровати, да, были проблемы со здоровьем. Я тоже часто выступала на обезболивающих. Марк — взрослый парень, в состоянии сам принимать решение. Есть врач сборной, группы, есть тренер, если это не новая история, тренер знал это. Решается обычно вместе. Я Универсиаду на обезболивающих каталась, их было много. Даже выиграла вот. Я месяц вообще не ходила до нее, была тяжелая травма, надрыв ахилла. Так что снимала кроссовку и ковыляла по деревне Универсиады. Гробим здоровье, и нам это нравится? Да.

У мужчин вообще будет интересный этап в Перми, у них все старты интересные. У мальчиков вообще непонятно, кто должен выиграть. Классно, что они друг друга подстегивают. Мы вот с Лизой в четверг сидели считали претендентов на сборную следующего года. Ребят с четверными, которые реально могут попасть в команду, насчитали 11 человек. Женское одиночное не так интересно. (Смеется.)

Прочитать интервью с Бетиной Поповой можно здесь.

Фигурное катание
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