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Сегодня, 14:36

Попова считает, что на КПК будет интересно и без Трусовой и Валиевой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хореограф и тренер Бетина Попова поделилась мнением о о том, что Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева не выступят на Кубке Первого канала.

«Некоторые болельщики будут немного расстроены тем, что они не появятся на льду. Они очень многое дают для соревновательной части, но Валиева будет капитаном одной из команд, болельщики смогут ее увидеть в новом амплуа. На соревнованиях будут сильные составы, будет интересно даже без Трусовой, Щербаковой и Валиевой», — приводит слова Поповой «Газета.ru».

Ранее стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой, которые выступят на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/20/19533727.shtml
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
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Бетина Попова — о Кубке Первого канала: «Здорово, что капитанами выбрали Валиеву и Загитову»

Попова назвала замечательным выбор Валиевой и Загитовой капитанами на Кубок Первого канала