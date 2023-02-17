Попова считает, что Плющенко раскритиковал судейство на эмоциях

Российская фигуристка, победительница Универсиады — 2019, хореограф Бетина Попова оценила высказывания двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе.

«Мне кажется, все было сказано немножко на эмоциях. Не прошло еще время, не успели посмотреть, проанализировать прокаты — своих и соперников. Возможно, если сесть и пересмотреть спокойно, то будет уже не такое радикальное мнение. На самом деле, не скажу, что было какое-то засуживание. Всегда кому-то кажется, что здесь чуть недосмотрели, а здесь к кому-то было более пристальное внимание. Как мне говорил мой тренер, нужно кататься на две головы выше остальных, и тогда ни у кого не будет возникать никаких вопросов. Сетовать на то, что тебе моргают недокруты, а другим — нет, — немного странная позиция», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).