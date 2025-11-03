Постановщик шоу Плющенко объяснил ситуацию вокруг сына фигуриста

Хореограф-постановщик шоу «Спящая Красавица» Никита Михайлов в разговоре с «СЭ» выразил удивление подачей информации о проблемах со здоровьем Александра Плющенко в СМИ.

— Меня удивляет, что раздувают эту ситуацию. Саша — взрослый спортсмен, он сам способен принять решение. Он хотел кататься, тем более в день рождения отца. Замены Саше Плющенко нет, объективно, а все билеты на шоу проданы. Замену рассматривали, но партию, которую катает Саша, выучить за одну ночь физически нереально. Он катается на льду около 30 минут, эта партия учится месяц. Рассматривали даже меня на замену, но Саша настоял на своем участии.



Утром он был на раскатке. Да, он находился не в лучшей форме, но в творческих профессиях иногда приходится выступать не в лучшем состоянии, в спорте такое тоже бывает. Он молодец, что вышел, показал свой характер. Думаю и надеюсь, что скоро с ним все будет хорошо, — сказал Михайлов.



3 ноября «СЭ» сообщил, что 12-летнего фигуриста Александра Плющенко увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге.