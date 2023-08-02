Появилось видео проката дочери Тутберидзе

В Сети опубликовано видео ритм-танца грузинских танцоров Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на турнире Lake Placid International. По итогам первого дня соревнований бывшие российские фигуристы занимают второе место с результатом 74,35 балла. От лидеров, Уны и Гейджа Браунов их отделяет около балла.

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии весной этого года. Теперь они, в отличие от россиян, имеют право выступать на международных соревнованиях. Дочь Тутберидзе, согласно данным госорганов США, вышла замуж за партнера.

Все выступления дня можно посмотреть здесь.