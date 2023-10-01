Появилось видео проката Гуменника под кавер песни Sonne группы Rammstein на русском языке

Фигурист Петр Гуменник представил новую короткую программу под кавер на песню немецкой группы Rammstein «Sonne» на русском языке.

Спортсмен показал программу на тренировке перед шоу Евгения Плющенко в Пекине. Видео проката можно посмотреть по этой ссылке.

Изначально Гуменник должен был выступить с короткой программой под оригинал песни «Sonne» на контрольных прокатах сборной России, которые проходили с 16 по 17 сентября в Москве. В итоге спортсмен показал прошлогоднюю короткую программу, после чего заявил журналистам, что не выступил под музыку группы Rammstein «по не зависящим от него причинам».

Ранее «СЭ» сообщал, что Гуменник может оставить программу под песню «Sonne» в случае, если первая часть программы, в которой присутствует вокал солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна, будет изменена.