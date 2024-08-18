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Фигурное катание

Сегодня, 13:46

Прах Белоусовой и Протопопова захоронят в Санкт-Петербурге в сентябре

Виктория Кравченко
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Прах двукратных олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова будет захоронен в России.

«Они будут захоронены на Волковском кладбище, как и завещал Олег. Ориентировочно это состоится 11 сентября», — цитирует близких спортсменов ТАСС.

Протопопов умер в ноябре 2023 года в Швейцарии, кремирование прошло в Гриндельвальде. Прах находился в префектуре города. В 2022 году Протопопов завещал, чтобы его похоронили в России, на Волковском кладбище вместе с супругой Людмилой Белоусовой. Ее прах Протопопов хранил дома.

Источник: ТАСС
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