Представитель Малинина: «Илья — такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер»

Спортивный агент Ари Закарян, представляющий интересы американского фигуриста Ильи Малинина, высказался о популярности спортсмена.

«Вообще, фигурное катание по сравнению с бейсболом и другими видами спорта проигрывает. Но я очень сильно верю, что именно Илья будет тем человеком, который сделает революцию в мировом фигурном катании, потому что я просто восхищаюсь его силой характера и способностями. Для меня Илья — это такое же явление, как Майкл Джордан, Усэйн Болт, Майкл Фелпс или Роджер Федерер. Если все будет нормально, то он может стать спортсменом такого же уровня и поднимет уровень фигурного катания и его ценность так же, как в свое время Мишель Кван — благодаря ей многие фигуристы начали зарабатывать очень хорошие деньги», — приводит Sport24 слова Закаряна.

Малинин является первым в истории фигуристом, который успешно выполнил на соревнованиях четверной аксель. На счету 18-летнего спортсмена «бронза» чемпионата мира 2023 года, победа в чемпионате США (2023), также он чемпион мира среди юниоров (2022) и победитель командного чемпионата мира (2023).