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Фигурное катание

Сегодня, 12:51

Представители российского фигурного катания примут участие в мартовской конференции ISU

Иван Торопцев
Корреспондент
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что представители организации смогут принять участие в ближайшей конференции Международного союза конькобежцев (ISU), которая пройдет в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Представители федерации будут участвовать в конференции ISU», — приводит ТАСС слова Когана.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 марта.

Источник: https://tass.ru/sport/16993125
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