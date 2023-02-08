Представители российского фигурного катания примут участие в мартовской конференции ISU

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что представители организации смогут принять участие в ближайшей конференции Международного союза конькобежцев (ISU), которая пройдет в рамках чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме (Япония).

«Представители федерации будут участвовать в конференции ISU», — приводит ТАСС слова Когана.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 20 по 26 марта.