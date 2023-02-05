Канадка Бурн признана лучшим хореографом по итогам премии ISU Skating Awards, Лозон стал лучшим тренером сезона

В Цюрихе прошла церемония вручения премии ISU Skating Awards 2023 года.

Премия ISU вручалась в шести основных номинациях, а также двух спецноминациях: «Награда за достижения в жизни» (Катарина Витт) и «Награда за особые достижения» (Илья Малинин).

Лучший новичок: Изабо Левито (США). Номинанты — Нина Петрыкина (Эстония) и Ринка Ватанабе (Япония).

Лучший костюм: Мэдисон Чок — Эван Бейтс (США), произвольный танец, сезон-2021/22 (дизайнер: Мэдисон Чок). Номинанты: Юдзуру Ханю (Япония) и Луна Хендрикс (Бельгия).

Лучший хореограф: Ше-Линн Бурн (Канада). Номинанты — Бенуа Ришо (Франция), Мари-Франс Дюбрей (Канада).

Лучший тренер: Рафаэль Арутюнян (Армения). Номинанты — Патрис Лозон (Канада) и Стефан Ламбьель (Швейцария).

Самый ценный фигурист: Нэтан Чен (США). Номинанты — Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция), Анна Щербакова (Россия).

Лучшая развлекательная программа: Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). Номинанты — Юдзуру Ханю (Япония) и Донован Каррильо (Мексика).