Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:32

Лайшев назвал фаворита в потенциальном бою Загитовой и Бузовой

Руслан Минаев
Telegram Новости

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на новость о возможном боксерском поединке олимпийской чемпионки Алины Загитовой и певицы Ольги Бузовой.

— Я думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к этому внимания. Плюс, показать всему миру, что у нас полно оптимизма и хорошего настроения.

— Кто фаворит в этом поединке?

— Дружба, — цитирует Лайшева «Спорт день за днем».

Ранее промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что бой может состояться 9 марта.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/layshev-nazval-favorita-v-bokserskom-poedinke-mezhdu-zagitovoy-i-buzovoy-
Алина Загитова
Ольга Бузова
Ренат Лайшев
1
Читайте также
«Русские — козлы». Как сейчас живет главный хейтер российских спортсменов
«Конечно, Царь!» Что пишут во Франции про игру Головина
Машина охраны депутата Бородая подорвалась на мине под Херсоном
Минобороны опровергло сообщения о больших потерях морпехов в ДНР
СМИ сообщили о ликвидации в Донбассе австралийского наемника
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фигуристка Шанаева рассказала о работе под руководством Жулина