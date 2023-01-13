Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 20:12

Лайшев поддержал решение РУСАДА: «Камила не виновата. А ВАДА жаба душит»

Константин Белов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Я говорил изначально, что Камила не виновата. То, что пятнадцатилетняя девочка, воспитанница «Самбо-70», никогда бы не позволила себе нарушить — это я знал точно. Вот эта грязь и безобразие, которое вылилось на нее. Не случайно авторитетные люди признали ее лучшей спортсменкой года, потому что в пятнадцать лет пройти такое испытание, которое прошла она и принесла командной золотой на Олимпиаде и стала четвертой. Она умница, молодец и пример для всей молодежи, не только спортивной. ВАДА хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию. Но то, что наши девчонки самые лучшие — это видит весь мир, без нашего спорта никому неинтересен международный спорт. Об этом говорят телевизионные компании, которые не хотят приезжать снимать соревнования, где нас нет. Все решают деньги!» — сказал Лайшев «СЭ».

13 января ВАДА сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности».

Камила Валиева
Ренат Лайшев
9
Читайте также
Состояние госпитализированного Костомарова остается стабильно тяжелым
«Карлик на гормонах». В Сеть слили переписку экс-руководства «Барселоны» с резкими высказываниями про лидеров клуба
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат
Старый Новый год: что за праздник и как его отмечают
Reuters узнало об идее включить в десятый пакет санкций «ядерные» ограничения
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
ВАДА рассекретило российский вердикт по делу Валиевой и «обеспокоено оправданием фигуристки»
Валуев: «РФС правильно делает, что подает апелляции на решения ФИФА и УЕФА. Им нужно продолжать судиться»
Бестемьянова поддержала Валиеву после оправдательного решения РУСАДА: «Камила стала просто бойцом»
Новое решение CAS — четкий сигнал: российские клубы можно грабить дальше
РУСАДА допускает возможность обжалования решения дисциплинарного комитета по делу Валиевой
РУСАДА не нашло вины фигуристки Валиевой в нарушении антидопинговых правил
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

РУСАДА допускает возможность обжалования решения дисциплинарного комитета по делу Валиевой

Бестемьянова поддержала Валиеву после оправдательного решения РУСАДА: «Камила стала просто бойцом»