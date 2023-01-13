Лайшев поддержал решение РУСАДА: «Камила не виновата. А ВАДА жаба душит»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Я говорил изначально, что Камила не виновата. То, что пятнадцатилетняя девочка, воспитанница «Самбо-70», никогда бы не позволила себе нарушить — это я знал точно. Вот эта грязь и безобразие, которое вылилось на нее. Не случайно авторитетные люди признали ее лучшей спортсменкой года, потому что в пятнадцать лет пройти такое испытание, которое прошла она и принесла командной золотой на Олимпиаде и стала четвертой. Она умница, молодец и пример для всей молодежи, не только спортивной. ВАДА хочет подать апелляцию? А их жаба душит. Посмотрите их отношение к нам со всех сторон. Может инициаторами была Украина или наши конкуренты по фигурному катанию. Но то, что наши девчонки самые лучшие — это видит весь мир, без нашего спорта никому неинтересен международный спорт. Об этом говорят телевизионные компании, которые не хотят приезжать снимать соревнования, где нас нет. Все решают деньги!» — сказал Лайшев «СЭ».

13 января ВАДА сообщило, что РУСАДА проинформировало о вынесении решения по делу Валиевой. Дисциплинарный комитет РУСАДА установил, что хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это «никакой вины или халатности».