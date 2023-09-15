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Сегодня, 17:44

Президент Литвы подписал декрет о лишении фигуристки Дробязко литовского гражданства

Ана Горшкова
Корреспондент
Маргарита Дробязко и Владимир Маркони.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу, 15 сентября, подписал документ о лишении фигуристки Маргариты Дробязко гражданства страны.

«Да, президент сегодня подписал декрет», — приводит слова советника президента Ридаса Ясюлениса РИА Новости со ссылкой на агентство ELTA.

Ранее министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте рекомендовала лишить Дробязко гражданства из-за выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки. 51-летняя фигуристка получила паспорт Литвы в порядке исключения в 1993 году.

14 сентября Дробязко заявила, что не будет сохранять литовский паспорт ценой предательства России.

В августе 2022 года президент Науседа лишил Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград за выступление в Сочи в шоу «Лебединое озеро».

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Маргарита Дробязко
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