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Допинг

Сегодня, 10:52

Президент МОК Бах призвал РУСАДА обнародовать решение по делу Валиевой

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

«Уже в Пекине мы четко показали свою позицию, обратившись в CAS совместно со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) после того, как стало известно о решении РУСАДА, — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на Marca. — Мы проиграли, и теперь разбирательство идет по правилам конфиденциальности ВАДА. Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВАДА и МОК могут обжаловать результат. Это юридическая сторона вопроса, но с точки зрения прозрачности, мы присоединяемся к ВАДА и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Источник: https://tass.ru/sport/16168181
Фигурное катание
Камила Валиева
Томас Бах
МОК
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