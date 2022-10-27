Президент МОК Бах призвал РУСАДА обнародовать решение по делу Валиевой

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

21 октября РУСАДА опубликовало сообщение, в котором говорится, что дело спортсменки является конфиденциальным и агентство не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали.

«Уже в Пекине мы четко показали свою позицию, обратившись в CAS совместно со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) после того, как стало известно о решении РУСАДА, — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на Marca. — Мы проиграли, и теперь разбирательство идет по правилам конфиденциальности ВАДА. Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВАДА и МОК могут обжаловать результат. Это юридическая сторона вопроса, но с точки зрения прозрачности, мы присоединяемся к ВАДА и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.