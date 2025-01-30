Бах выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой над Вашингтоном

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета над Вашингтоном (США).

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Вашингтоне. От имени МОК и от себя лично я выражаю наши искренние соболезнования», — приводит ТАСС слова Баха со ссылкой на пресс-службу МОК.

По информации СМИ, на борту упавшего самолета, предварительно, находились восемь фигуристов и четыре тренера, в том числе чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

«Наши мысли со всеми жертвами, их семьями и близкими в это трудное время», — добавил Бах.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.