Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:24

Бах выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой над Вашингтоном

Руслан Минаев
Томас Бах.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета над Вашингтоном (США).

Вадим Наумов и&nbsp;Евгения Шишкова. Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших

«Мы глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Вашингтоне. От имени МОК и от себя лично я выражаю наши искренние соболезнования», — приводит ТАСС слова Баха со ссылкой на пресс-службу МОК.

По информации СМИ, на борту упавшего самолета, предварительно, находились восемь фигуристов и четыре тренера, в том числе чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

«Наши мысли со всеми жертвами, их семьями и близкими в это трудное время», — добавил Бах.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Томас Бах
МОК
Читайте также
Против бывших тренеров сборной по прыжкам в воду завели уголовное дело
В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
В спортивном клубе Бостона сообщили о гибели Наумова и Шишковой в авиакатастрофе
Был большим футбольным чиновником, задержан за взятку. Кто такой Сергей Анохин
В Москве задержаны четыре бывших топ-менеджера компании «Роснано»
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя