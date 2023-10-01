Президент московской федерации оценил возможность соревнования между школами Тутберидзе и Плющенко

Президент Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов в интервью «СЭ» высказался о возможности проведения взрослых командных турниров по фигурному катанию. Сейчас в Москве проводятся «Битвы школ» по юношеским разрядам.

— «Битва школ» для юниоров показала себя интересным форматом. Реально ли сделать соревнования среди клубов по взрослым? Представляете, какая это афиша — Тутберидзе против Плющенко.

— Если честно, это пока мечты. Но в реальности как это осуществить... Да, Плющенко против Тутберидзе или Ягудина — мы знаем эти противостояния, но на данный момент это невозможно, думаю. Это лишнее для спорта. То, что сейчас показывают дети на льду — настоящий спорт. Мне звонят некоторые родители из «Армии фигурного катания» — возьмите моего ребенка на «Битву школ». Я отвечаю — есть отбор! Внутри школы борются, чтобы попасть на «битву». Это и есть конкуренция, это прекрасно.

— Вы не сторонник двигать спорт за счет шоу?

— Я всегда за шоу. Но есть ограничения, это спорт высших достижений, как бы мы не испортили формат. Можно перегнуть и уйти именно в шоу, которое имеет опосредованное отношение к спорту. Да, такие мероприятия дают фигуристам, завершившим карьеру, выступать и зарабатывать деньги, но это не совсем спорт.

— А для таких недавно завершивших карьеру было бы интересно тоже создать серию соревнований, учитывая успех турнира шоу-программ?

— Идея очень хорошая, на самом деле. Интересно. Мы подумаем над этим.