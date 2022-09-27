Лайшев: «Сборная России по фигурному катанию остается лучшей в мире, несмотря на отстранение»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил уровень сборной России по фигурному катанию в период отстранения от международных стартов.

«Контрольные прокаты сборной России доказали, что наша школа фигурного катания была и остается лучшей в мире. И будет такой еще очень долгое время, потому что на подходе не менее талантливая молодежь. Нужно продолжать работать с учетом накопленного опыта, правильно выстроить тренировочный и соревновательный процесс и внедрять новые элементы в программы», — цитирует «РБ Спорт» Лайшева.

Специалист рассказал, как отстранение повлияло на спортсменов.

«Это тяжело, в первую очередь морально. Здесь все познается в сравнении, поэтому международные старты нам, безусловно, нужны. Но а пока, с учетом интереса зрителей и опыта тренерского состава, наше фигурное катание будет только развиваться и становиться сильнее. На данный момент сборная России по фигурному катанию остается лучшей в мире, несмотря на отстранение», — добавил он.

Ранее стало известно распределение фигуристов по этапам серии «Гран-при России».