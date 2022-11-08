Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев в комментарии для «СЭ» прокомментировала передачу дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Они нас боятся, а наши спортсмены самые талантливые. Они боятся даже такую юную, красивую девочку, которая выступала на Олимпийских играх. Что они только после этого ни говорили. Мы все вместе должны поддержать Камилу, чтобы, как говорят у нас в фигурном катании спортсменам, чтобы они умели падать и вставать. Чтобы она встала и доказала, что наш спорт самый лучший, а фигурное катание — самое красивое в мире. Никак не могут успокоиться, истинное зло. Бог с нами, мы победим», — сказал Лайшев «СЭ».

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что дело Валиевой передано в Спортивный арбитражный суд.