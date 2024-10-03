Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:45

Гуляев — о совете ISU: «Решения нет, скорее всего, наш вопрос даже не обсуждали»

Telegram Дзен

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об обсуждении продления отстранения российских спортсменов на заседании cовета Международного союза конькобежцев (ISU).

«По-моему, этот вопрос вообще не затрагивался. Если бы было обсуждение, либо какое-то решение, вы бы уже знали. Но решения нет, скорее всего, наш вопрос даже не обсуждали. Мы в очередной раз ждем обсуждения решения, но пока ничего не дождались», — сказал Гуляев «СЭ».

Заседание организации проходило 27-28 сентября в Лозанне.

Фигурное катание

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
Кенгуренок Крош найден живым. Его хотели обменять на редкую обезьяну
Чекалины и их партнер подозреваются в выводе из РФ более 250 млн рублей
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
«Астон Вилла» примет «Баварию» в матче Лиги чемпионов 2 октября
Пакистан отказался, с Медиалигой и клубами РПЛ играть не хотят. Почему сборная России рискует остаться без матчей в октябре
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Гашек проиграл выборы, но продолжает выступать против россиян в НХЛ
Гашек снова раскритиковал НХЛ за позицию по российским игрокам
Винер предложила приравнять достижения россиян во внутрироссийских турнирах к результатам Олимпиады
В Госдуме РФ назвали ожидаемым отрицательное решение по апелляции Валиевой
Наши конькобежцы и шорт-трекисты уходят в азиатские сборные. Но, похоже, Олимпиады у них не будет
Верховный суд Швейцарии отказался признать ошибки в деле Валиевой. Камилу обязали возместить затраты на апелляцию
Сегодня
Вчера
Неделя