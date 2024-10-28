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Фигурное катание

Сегодня, 16:30

Приглашенный солист Большого театра выступит в паре с Медведевой в ее шоу

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов.
Фото Личный архив Евгении Медведевой
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15 ноября на ЦСКА-Арене состоится большое ледовое шоу в честь 25-летия двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.

В этот вечер спортсменка соберет на льду звезд мирового фигурного катания и покажет зрителям уникальное представление. В основе шоу будет лежать биография именинницы, а его главной особенностью станет применение инновационных технологий.

К участию в таком масштабном проекте Евгения привлекла российского танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Гайнутдинов — приглашенный солист Большого театра России, ведущий солист театра танца Аллы Духовой Todes, а также неоднократный победитель международных телевизионных танцевальных шоу и конкурсов SYTYCD, World of Dance и Dance Revolution*. В паре с артистом Евгения представит зрителям танцевальный номер и откроет шоу своим выступлением без коньков.

Медведева познакомилась с Ильдаром на съемках проекта «Звездные танцы» на ТНТ. Не так давно стало известно, что именно Гайнутдинов станет партнером Евгении по телешоу. Премьерный выпуск с участием пары появится в эфире канала 3 ноября.

«Как только мы с Ильдаром пришли на первую репетицию, я поняла, что мы сработаемся. Он очень талантливый парень и уже успел научить меня некоторым балетным элементам. Мы много танцевали вместе, научились чувствовать друг друга. И в какой-то момент в голове родилась идея поставить совместный номер специально для моего ледового шоу. Это будет очень красивый, эмоциональный танец», — рассказала Евгения.

Шоу Евгении Медведевой станет большим праздником для поклонников фигурного катания. Оно объединит в себе спорт, технологии и искусство, рассказывая историю фигуристки через ее цифровое ДНК.

Возможность увидеть шоу вживую представится зрителям только 15 ноября. Позже оно появится записи в эфире Первого канала.

Подробная информация о шоу на сайте: https://medvedeva.moscow/

*СитиСиДи, Уорлд оф Данс и Данс Революшн

Реклама, ИП Медведева Е.А. ИНН 771775895102, ОГРН 1157746767364

Продавец: ООО "ИНТИКЕТС", 107023, г. Москва, ул.  Электрозаводская, д. 27, стр. 8, этаж 1, ком. 1а

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