Приглашенный солист Большого театра выступит в паре с Медведевой в ее шоу

15 ноября на ЦСКА-Арене состоится большое ледовое шоу в честь 25-летия двукратной чемпионки мира и двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.

В этот вечер спортсменка соберет на льду звезд мирового фигурного катания и покажет зрителям уникальное представление. В основе шоу будет лежать биография именинницы, а его главной особенностью станет применение инновационных технологий.

К участию в таком масштабном проекте Евгения привлекла российского танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова. Гайнутдинов — приглашенный солист Большого театра России, ведущий солист театра танца Аллы Духовой Todes, а также неоднократный победитель международных телевизионных танцевальных шоу и конкурсов SYTYCD, World of Dance и Dance Revolution*. В паре с артистом Евгения представит зрителям танцевальный номер и откроет шоу своим выступлением без коньков.

Медведева познакомилась с Ильдаром на съемках проекта «Звездные танцы» на ТНТ. Не так давно стало известно, что именно Гайнутдинов станет партнером Евгении по телешоу. Премьерный выпуск с участием пары появится в эфире канала 3 ноября.

«Как только мы с Ильдаром пришли на первую репетицию, я поняла, что мы сработаемся. Он очень талантливый парень и уже успел научить меня некоторым балетным элементам. Мы много танцевали вместе, научились чувствовать друг друга. И в какой-то момент в голове родилась идея поставить совместный номер специально для моего ледового шоу. Это будет очень красивый, эмоциональный танец», — рассказала Евгения.

Шоу Евгении Медведевой станет большим праздником для поклонников фигурного катания. Оно объединит в себе спорт, технологии и искусство, рассказывая историю фигуристки через ее цифровое ДНК.

Возможность увидеть шоу вживую представится зрителям только 15 ноября. Позже оно появится записи в эфире Первого канала.

Подробная информация о шоу на сайте: https://medvedeva.moscow/

*СитиСиДи, Уорлд оф Данс и Данс Революшн