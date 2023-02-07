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Сегодня, 20:12

Энберт выразил слова поддержки Костомарову

Руслан Минаев
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Призер чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт выразил слова поддержки олимпийскому чемпиона в танцах на льду Роману Костомарову.

«Я тоже слежу за новостями о Романе Костомарове в СМИ — много всего передается. Здесь только слова поддержки. Надеюсь, что Роман как можно быстрее пойдет на поправку и все будет хорошо и в порядке. Здесь просто желаю крепкого здоровья», — цитирует Энберта «Чемпионат».

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Источник: Championat.com
Фигурное катание
Александр Энберт
Роман Костомаров
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Дмитрий Губерниев пожелал Роману Костомарову здоровья и сил