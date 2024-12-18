Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:15

Рудковская — о возвращении российских фигуристов за рубеж: «Шансы большие, можно сказать, Трамп помог»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.
Продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская.
Фото Известия
Telegram Дзен

Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» отметила улучшение сотрудничества с зарубежными организациями после выборов президента США.

— По моей информации, на возвращение достаточно большие шансы. Как и Евгений, я тоже общаюсь с очень многими людьми сейчас. Скажу так: потепление на самом деле сильное во всех отношениях. Как Трамп выиграл [выборы], началось меняться отношение к нам во многих странах, стали поступать запросы, предложения. Все активизировались. Можно сказать, Трамп помог (смеется). Но насколько, будет понятно в январе.

Уже на следующий день начали звонить — я вам серьезно говорю. Я на связи с очень многими промоутерами, с которыми, честно говоря, не общались с момента начала СВО. Они увидели, что к нам сейчас приехал Хавьер [Фернандес, чемпион Европы, призер Олимпиады], активизировались. Мы ведем переговоры не только с Хавьером. Евгений [Плющенко] все-таки имеет большой авторитет в мире фигурного катания, и с ним многие готовы сотрудничать, — рассказала Рудковская.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Евгений Плющенко и&nbsp;Этери Тутберидзе. «Дело Парсеговой наладило новый бизнес Тутберидзе». Огненная Рудковская — о помощи Трампа, фаворите чемпионата России и открытых тренировках
31
Фигурное катание
Яна Рудковская
Читайте также
«C Дзюбой все закрыто, об отставке не думал». Карпин рассказал, как чувствовал себя в сборной России
Турция собирает силы у границы с Сирией. Что пишут СМИ
Кто баллотируется на пост канцлера Германии. 5 фактов о Саре Вагенкнехт
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Детский омбудсмен Ярославская намерена посетить семью многоженца с 14 детьми
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Коган уверен в возвращении российских фигуристов на международные турниры
Рудковская: «За последние годы никто из фигуристов не стал звездой. Как были Трусова, Щербакова, Валиева, так и остались»
Рудковская рассказала о желании европейских стран провести шоу Плющенко
Россию включили в число стран-участниц европейской футбольной Суперлиги. Но радоваться рано
Лифинцев: «Довольно спокойно подошел к чемпионату мира, послевкусия не было»
Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира
Сегодня
Вчера
Неделя