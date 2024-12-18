Рудковская — о возвращении российских фигуристов за рубеж: «Шансы большие, можно сказать, Трамп помог»

Известный продюсер, гендиректор школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в интервью «СЭ» отметила улучшение сотрудничества с зарубежными организациями после выборов президента США.

— По моей информации, на возвращение достаточно большие шансы. Как и Евгений, я тоже общаюсь с очень многими людьми сейчас. Скажу так: потепление на самом деле сильное во всех отношениях. Как Трамп выиграл [выборы], началось меняться отношение к нам во многих странах, стали поступать запросы, предложения. Все активизировались. Можно сказать, Трамп помог (смеется). Но насколько, будет понятно в январе.

Уже на следующий день начали звонить — я вам серьезно говорю. Я на связи с очень многими промоутерами, с которыми, честно говоря, не общались с момента начала СВО. Они увидели, что к нам сейчас приехал Хавьер [Фернандес, чемпион Европы, призер Олимпиады], активизировались. Мы ведем переговоры не только с Хавьером. Евгений [Плющенко] все-таки имеет большой авторитет в мире фигурного катания, и с ним многие готовы сотрудничать, — рассказала Рудковская.

Российские и белорусские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.