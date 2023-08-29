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Фигурное катание

Сегодня, 14:36

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения Горбачевой

Алина Савинова
Алина Горбачева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения несовершеннолетней фигуристки Алины Горбачевой.

«В настоящее время ведутся поиски несовершеннолетней. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, также на контроле в прокуратуре», — сообщает пресс-служба Telegram-канала организации.

Во вторник стало известно, что 28 августа в Москве в 19 часов вечера пропала российская фигуристка Алина Горбачева. Сообщалось, что 16-летняя девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Алина Горбачева. В Москве пропала фигуристка сборной России. Ее вещи нашли на набережной реки

Источник: https://t.me/moscowproc/2735
Фигурное катание
Алина Горбачева
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