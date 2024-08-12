Прощание с экс-президентом ФФККР Писеевым пройдет в среду

В понедельник, 12 августа, умер почетный президент ФФККР Валентин Писеев. Ему было 82 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Отпевание Валентина Писеева и гражданская панихида пройдут 14 августа с 11.00 до 13.00, сообщили на официальном сайте ФФККР.

Валентин Писеев родился 28 сентября 1941 года в Волоколамске (Московская область). В 1989 году он был избран президентом Федерации фигурного катания СССР, с 1992-го по 2010-й возглавлял Федерацию фигурного катания на коньках России, с 2010-го по 2014-й был ее гендиректором. В 2014 году Писеев стал почетным президентом ФФККР.