Проскурякова отказалась от композиции Rammstein в короткой программе по решению тренеров

Российская фигуристка Таисия Проскурякова рассказала, почему больше не будет исполнять программу под композицию Sonne в исполнении Rammstein.

«Решение тренерского штаба», — приводит matchtv.ru слова Проскуряковой.

23 сентября фигуристка на «Мемориале И. Я. Рабер» в Москве исполнила короткую программу под композицию Sonne. Она заняла 10-е место среди 11 участниц. Позже спортсменка в соцсетях сообщила, что исключит из программы песню в исполнении Rammstein.

Ранее на контрольных прокатах сборной России фигурист Петр Гуменник был вынужден показал прошлогоднюю короткую программу, так как не смог выступить с новой под песню Rammstein Sonne «по не зависящим от него причинам».