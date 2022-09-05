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Фигурное катание

5 сентября, 13:30

Москвина анонсировала усложнение программ своих пар

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Прославленный тренер Тамара Москвина в разговоре с «СЭ» рассказала, что ее ученики Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский собираются вставить в программы четверные элементы.

— Бойкова и Козловский рассказали про планы на четверную подкрутку и выброс. Я слышал про усложнение прыжков. Это как дополнительный вызов? Уже ведь и микротравма случилась.

— Это не дополнительный вызов, это серьезное усложнение программ. Саша и Дима действительно готовят четверную подкрутку и выброс. И усложнили прыжковый набор. Пока другие праздновали Олимпиаду, они доработали каскад сальхов + ойлер + сальхов, а в короткую программу включили тройной риттбергер. Мишина и Галлямов...

— Они-то и праздновали Олимпиаду?

— Не просто праздновали, а вместе с народом, страной, различными организациями. Но Настя с Сашей тоже не сидели без дела: у них две новые программы разного стиля, новые поддержки. Они тоже готовят четверной выброс.
Но знаете — давайте не будем говорить про то, что готовим. Когда они появятся в программе — тогда и напишете.

Дмитрий Козловский, Евгения Медведева, Тамара Москвина, Александра Бойкова (слева направо). «Все полюбили хайп и разборки. Я на это не поддамся!» Интервью Тамары Москвиной
Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Тамара Москвина
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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