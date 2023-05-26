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Сегодня, 20:27

Психолог Поляков считает, что Костомаров не выйдет из депрессии без помощи специалистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Психолог Александр Поляков считает, что фигурист Роман Костомаров не выйдет из депрессии без помощи специалистов.

«Я думаю, у спортсмена сейчас растерянность и апатия. Роман потерял возможность делать любимое дело. Сможет ли он пережить утрату привычного для него образа жизни, зависит от его внутренних ресурсов, насколько он силен психологически, насколько эмоционально стабилен, объективно оценивает ситуацию. Семья и ее поддержка в данной ситуации, конечно же, важны, но недостаточны. Главное, чтобы с Костомаровым работали и психиатр, и психолог. Профессионалы с помощью специальных методик смогут вернуть ему силы, а также стабилизировать эмоциональное состояние», — приводит слова Полякова Life.ru.

25 мая стало известно, что Костомарова не удается вывести из депрессии, несмотря на постоянные занятия с психологом. Спортсмен переживает из-за ампутации конечностей.

На данный момент Костомаров готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы он мог встать на протезы.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.

Источник: https://life.ru/p/1582023
Фигурное катание
Роман Костомаров
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