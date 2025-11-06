Видео
6 ноября, 17:46

Путин назвал фигурное катание популярным видом спорта в России

Анастасия Пилипенко
Владимир Путин.
Фото Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с юными фигуристами в рамках форума «Россия — спортивная держава» отметил, что фигурное катание — красивый и популярный вид спорта в нашей стране.

«У вас очень красивый вид спорта и очень популярный в нашей стране», — цитирует Путина ТАСС.

В ходе беседы один из спортсменов поинтересовался у президента, какие качества, по его мнению, нужны подросткам, которые только начинают заниматься спортом.

«Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», — ответил Путин.

Владимир Путин посетил самарский физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита». Там он встретился с юными фигуристами, которые исполнили для него номер на ледовой арене.

Фигурное катание
Владимир Путин
