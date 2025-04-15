Путин поздравил Навку с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку с юбилеем. 13 апреля прославленная российская фигуристка отмечала 50-летие.

«С огромным удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес, — от близких, коллег, друзей и многочисленных почитателей вашего щедрого дарования. Уверен, что именно спорт, фигурное катание, в котором вы добились блистательных триумфов, закалили ваш характер, научили трудиться с полной самоотдачей, смело идти вперед к намеченным целям», — говорится в поздравительной телеграмме, которую Навка опубликовала в своих соцсетях.

Глава государства пожелал спортсменке доброго здоровья и неиссякаемого вдохновения.

Навка также является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и России. После победы на Олимпийских играх-2006 она завершила спортивную карьеру.